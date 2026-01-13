Der ukrainische Präsident Selenskyj (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Es gebe Geheimdienstinformationen, wonach Moskau einen massiven Angriff in den nächsten Tagen vorbereite, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Er rief die Bevölkerung auf, den Luftalarm ernst zu nehmen. Russland greift seit einiger Zeit verstärkt die Energieversorgung in der Ukraine an. In der Folge kommt es immer wieder zu Ausfällen der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme in mehreren Städten.

In der vergangenen Woche hatte Selenskyj bereits vor einem anstehenden Großangriff gewarnt, der anschließend auch erfolgte. Dabei setzte Russland auch eine neue Mittelstreckenrakete ein, die in der westukrainischen Stadt Lwiw unweit der Grenze zu Polen einschlug.

