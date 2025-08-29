Eine ukrainische Artillerieinheit nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Allignon)

Der Raum um die Stadt Pokrowsk sei dabei weiterhin am stärksten gefährdet, sagte Selenskyj in Kiew. Russland habe in der Region bis zu 100.000 Soldaten zusammengezogen und plane in jedem Fall einen Vorstoß.

Pokrowsk liegt im Süden der Region Donezk und hatte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 60.000 Einwohner. Nach monatelanger Belagerung und ständigem Beschuss sind nur noch wenige von ihnen dort. Die russische Armee hatte sich der strategisch wichtigen Stadt zuletzt von mehreren Seiten genähert, konnte sie aber bisher nicht einnehmen.

