Zerstörungen in Kiew nach den nächtlichen russischen Angriffen. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In einer Videobotschaft sagte Selenskyj, Geheimdienstinformationen zufolge könnte es in der Nacht dazu kommen. Die Bevölkerung solle auf ‌Luftalarm achten.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine in der vergangenen Nacht auf Dienstag waren nach jüngsten Behördenangaben mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew wurden mehrere Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, 66 weitere erlitten Verletzungen. Neben Kiew stand besonders die Stadt Dnipro im Zentrum der russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen. Hier wurden nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.