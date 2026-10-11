Russlands Krieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivfoto vom 4. Oktober 2026) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Selenskyj erklärte, allein Russland sei verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine. Zuvor hatte bereits Außenminister Sybiha die Forderung von Trump zurückgewiesen, die Ukraine möge einen neuen Präsidenten wählen. Sybiha teilte mit, Selenskyj genieße die Unterstützung des ukrainischen Volkes und dieses habe das Recht, selbst zu entscheiden.

Trump hatte gestern erneut eine Neuwahl gefordert und behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu beenden. Er habe sich aber dagegen entschieden. Zudem warf er Selenskyj vor, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben.

Trump kauft - trotz internationaler Sanktionen - große Mengen Diesel aus Russland. Die erste Lieferung von rund 500.000 Tonnen würde den Bedarf in den USA für etwa einen Tag decken. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA strebt Trump sinkende Preise an den Tankstellen an.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.