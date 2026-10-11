Russlands Krieg gegen die Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance Kyodo)

Ohne Einzelheiten zu nennen, erklärte Trump heute, es gebe ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine, keine gegenseitigen Angriffe mehr auf die Energie-Infrastruktur durchzuführen. Aus Kiew hieß es, die Information sei neu für Präsident Selenskyj. Aus Moskau gibt es noch keine Reaktion.

Ähnlich hatte sich Trump bereits Mitte September geäußert. Russland und die Ukraine hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt.

Trump hatte auch Ablösung Selenskyjs gefordert

Zuvor hatte auch Außenminister Sybiha die Forderung von Trump zurückgewiesen, die Ukraine solle einen neuen Präsidenten wählen. Trump hatte gestern behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu beenden. Er habe sich aber dagegen entschieden. Zudem warf er Selenskyj vor, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.