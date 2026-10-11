Russlands Krieg gegen die Ukraine
Selenskyj wehrt sich gegen Trumps Schuldzuweisung

Der ukrainische Präsident Selenskyj setzt sich gegen Vorwürfe von US-Präsident Trump zur Wehr, er sei nicht zum Frieden bereit. Selenskyj sagte, allein Russland sei verantwortlich für den Krieg gegen die Ukraine. Derweil verkündete Trump erneut, beide Seiten hätten sich auf eine "Waffenruhe" im Energiesektor verständigt. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht in der Hauptstadt Kiew und gestikuliert.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild) (picture alliance Kyodo)
    Ohne Einzelheiten zu nennen, erklärte Trump heute, es gebe ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine, keine gegenseitigen Angriffe mehr auf die Energie-Infrastruktur durchzuführen. Aus Kiew hieß es, die Information sei neu für Präsident Selenskyj. Aus Moskau gibt es noch keine Reaktion.
    Ähnlich hatte sich Trump bereits Mitte September geäußert. Russland und die Ukraine hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt.

    Trump hatte auch Ablösung Selenskyjs gefordert

    Zuvor hatte auch Außenminister Sybiha die Forderung von Trump zurückgewiesen, die Ukraine solle einen neuen Präsidenten wählen. Trump hatte gestern behauptet, Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu beenden. Er habe sich aber dagegen entschieden. Zudem warf er Selenskyj vor, mit Angriffen auf den russischen Energiesektor zur Knappheit an Diesel beigetragen zu haben.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.