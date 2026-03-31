Auch die Renten würden weiter ausgezahlt, sagte Selenskyj vor Journalisten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Freitag berichtet, der ukrainischen Regierung fehle das nötige Geld, um staatliche Ausgaben bis Ende Juni zu leisten. Hintergrund sei die Blockade eines bereits im Dezember von der EU beschlossenen Hilfskredits von 90 Milliarden Euro durch Ungarns Regierungschef Orban. Selenskyj bezeichnete dies als erhebliches Risiko für die Vorbereitung auf den nächsten Winter.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.