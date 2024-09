Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (dpa / picture alliance / Jakub Porzycki)

Nach einem Treffen mit einer überparteilichen Delegation des US-Kongresses kündigte er in New York einen "Siegesplan" an. Dieser werde Russland praktisch zum Frieden zwingen, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Der ukrainische Präsident will sein Vorhaben in Gesprächen und möglicherweise auch in öffentlichen Reden vorstellen, um sich zusätzliche politische und militärische Unterstützung zu sichern. Nach einem Bericht der britischen "Times" enthält der Plan die Forderung nach westlichen Sicherheitsgarantien ähnlich denen einer NATO-Mitgliedschaft. Zudem sollen nicht näher genannte Waffen und weitere Finanzhilfen angefordert werden.

Selenskyj soll heute an der Sitzung des Sicherheitsrats zur Ukraine-Frage teilnehmen und am Mittwoch voraussichtlich in der UNO-Generalversammlung sprechen. US-Präsident Biden wird ihn zudem im Weißen Haus empfangen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.