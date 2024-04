Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft auf schnelle Waffenlieferungen durch die USA. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Er zähle dabei auch auf rasche Lieferungen durch die USA, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die Regierung in Kiew kündigte zudem an, 300.000 neue Drohnen zu beschaffen. Dafür würden umgerechnet knapp 370 Millionen Euro bereitgestellt. Kleine Kampfdrohnen spielen im Krieg gegen den russischen Angreifer eine zentrale Rolle.

Lettland kündigte indes weitere Militärhilfen für die Ukraine an. Ministerpräsidentin Silina erklärte nach einer Kabinettssitzung in Riga, das Paket umfasse Flugabwehrgeschütze, Überwachungs-Drohnen und weitere Ausrüstung. Lettland gehört international zu den entschlossensten Unterstützern Kiews.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.