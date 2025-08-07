Krieg gegen Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)

Alle zu treffenden Entscheidungen, um diesen Krieg zu beenden, sowie Sicherheitsgarantien, beträfen das gesamte Europa, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Krieg Russlands richte sich nicht nur gegen die Ukraine. Europa müsse auf die Prozesse Einfluss nehmen.

Der Kreml hatte heute in Moskau mitgeteilt, dass sich Russlands Staatschef Putin in der kommenden Woche mit US-Präsident Trump zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg treffen will. Ein konkreter Tag wurde nicht genannt. Als möglichen Treffpunkt schlug Moskau die Vereinigten Arabischen Emirate vor. Zuvor hatte Trump von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines solchen Treffens gesprochen. Auch direkte Gespräche mit Selenskyj sind im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.