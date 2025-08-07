Krieg gegen Ukraine
Selenskyj will stärkeren europäischen Einfluss bei Gesprächen über Ende der Kämpfe

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat einen stärkeren europäischen Einfluss bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gefordert.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht vor einer blauen Wand.
    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (imago / Gruppo LiveMedia / Domenico Cippitelli)
    Alle zu treffenden Entscheidungen, um diesen Krieg zu beenden, sowie Sicherheitsgarantien, beträfen das gesamte Europa, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Krieg Russlands richte sich nicht nur gegen die Ukraine. Europa müsse auf die Prozesse Einfluss nehmen.
    Der Kreml hatte heute in Moskau mitgeteilt, dass sich Russlands Staatschef Putin in der kommenden Woche mit US-Präsident Trump zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg treffen will. Ein konkreter Tag wurde nicht genannt. Als möglichen Treffpunkt schlug Moskau die Vereinigten Arabischen Emirate vor. Zuvor hatte Trump von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines solchen Treffens gesprochen. Auch direkte Gespräche mit Selenskyj sind im Gespräch.
