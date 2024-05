Perspektive Europa

"Auch die Europäische Union braucht einen solchen Schritt": Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Sein Staat und Volk hätten es verdient, und auch die Europäische Union brauche einen solchen Schritt "nicht nur politisch", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Die EU beziehe ihre Kraft auch eben daraus, niemanden vor der Tür zu lassen, der an die europäischen Werte glaube. Daher setze die Regierung in Kiew darauf, dass im Juni die Beitrittsverhandlungen beginnen werden. Aktuell wird damit gerechnet, dass das Thema nach der Europawahl im Juni wieder auf dei Tagesordnung der EU-Mitgliedsstaaten kommen könnte.

Selenskyj bedankte sich in seiner Botschaft auch bei der Präsidentin des Europaparlaments, Metsola, die am Europatag nach Kiew gereist sei, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren.

