UNO-Sicherheitsrat

Selenskyj wirft Russland einen "verbrecherischen" Krieg vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seiner Rede im UNO-Sicherheitsrat schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Der Großteil der Welt erkenne die Wahrheit über diesen Krieg an, sagte Selenskyj in seiner 15-minütigen Ansprache in New York. Es handle sich um einen verbrecherischen und unbegründeten Angriff Russlands auf die Ukraine.

20.09.2023