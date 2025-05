Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Vor möglichen Gesprächen am Montag in Istanbul habe der Kreml die angekündigte Liste mit seinen Bedingungen für einen Frieden in der Ukraine immer noch nicht geliefert, erklärte Selenskyj. Für ein sinnvolles Treffen müsse eine klare Tagesordnung vorliegen.

Russland hatte vorgestern eine zweite Runde direkter Gespräche mit der Ukraine in der Türkei vorgeschlagen. Die Ukraine hat sich grundsätzlich zu einem erneuten Treffen bereit erklärt. Sie will jedoch zuvor die russischen Bedingungen für ein Friedensabkommen erfahren.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.