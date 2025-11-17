Er wurde von Staatschef Macron auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Paris empfangen. Selenskyj besichtigte dort Kampfflugzeuge, ein Luftabwehrsystem sowie mehrere Drohnensysteme.
Wie das französische Präsidialamt mitteilte, unterzeichneten Macron und Selenskyj eine Absichtserklärung über den Kauf von bis zu 100 französischen Rafale-Kampfjets sowie von Radarsystemen und Drohnen. Selenskyj hatte gestern im Onlinedienst X einen "historischen Deal" mit Frankreich angekündigt, um die Luftwaffe und die Luftverteidigung seines Landes zu stärken.
Es ist bereits der neunte Frankreich-Besuch des ukrainischen Präsidenten seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.