Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Besuch in Tallinn eingetroffen. (Raigo Pajula/Office of the President of the Republic of Estonia/AP/dpa)

Bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Tallinn wurde er am Vormittag von Außenminister Tsahkna begrüßt. Selenskyj wirbt in Estland für weitere Militärhilfe für sein von Russland angegriffenes Land. Außerdem geht es um die Integration der Ukraine in EU und NATO. Selenskyj wird heute vor dem estnischen Parlament eine Rede halten. Mit Blick auf den Krieg sprach er sich gegen einen Waffenstillstand aus. Dies würde keinesfalls zu einem politischen Dialog führen, sondern lediglich Russland dienen.

Nach Litauen ist Estland die zweite Station der Baltikum-Reise des ukrainischen Präsidenten. Er wird noch in Lettland erwartet.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.