Zusammenarbeit

Nach seiner Landung sprach er von besonders starken Beziehungen, die beide Länder aufgebaut hätten. Burnham betonte, Großbritannien stehe Schulter an Schulter mit der Ukraine, und diese Unterstützung bleibe unerschütterlich. Gemeinsam wollten beide einen Marinestützpunkt besuchen und Militärangehörige treffen, die an der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte beteiligt sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat Großbritannien Kiew nach Regierungsangaben Hilfen in Höhe von umgerechnet 29 Milliarden Euro zukommen lassen, davon waren rund 19 Milliarden Euro direkte Militärhilfe.
Anschließend will Selenskyj in die USA weiterfliegen, wo er morgen in Washington von Präsident Trump empfangen wird.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.