Diplomatie
Selenskyj zu Ukraine-Gesprächen in der Türkei eingetroffen

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen über eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs in der Türkei eingetroffen.

    Der ukrainische Präsident Selenskyj sitzt an einem Schreibtisch.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in die Türkei gereist. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pool /Ukrainian Presidentia)
    Selenskyj will nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, dass sich die USA wieder stärker bei der Suche nach einer Friedenslösung engagieren. Er will demnach mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkommen. Auch der US-Sondergesandte Witkoff soll an den Gesprächen in Ankara teilnehmen. Russische Vertreter sind nicht angereist.
    Die diplomatischen Bemühungen sind bislang erfolglos geblieben. Bei mehreren Verhandlungsrunden in Istanbul wurden der Austausch von Gefangenen und die Rückgabe getöteter Soldaten vereinbart. Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gab es bei den Treffen nicht. 
