Diplomatie

Selenskyj will nach Angaben aus Kiew vor allem erreichen, dass sich die USA wieder stärker bei der Suche nach einer Friedenslösung engagieren. Er will demnach mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkommen. Auch der US-Sondergesandte Witkoff soll an den Gesprächen in Ankara teilnehmen. Russische Vertreter sind nicht angereist.
Die diplomatischen Bemühungen sind bislang erfolglos geblieben. Bei mehreren Verhandlungsrunden in Istanbul wurden der Austausch von Gefangenen und die Rückgabe getöteter Soldaten vereinbart. Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gab es bei den Treffen nicht.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.