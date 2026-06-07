Europäer loten mit Selenskyj Chancen für Verhandlungen aus (Archivbild). (Kin Cheung / AP / dpa / Kin Cheung)

Dort wird er am Abend zu Gesprächen mit Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron sowie dem britischen Premierminister Starmer zusammenkommen. Bei dem Treffen wollen die vier Politiker über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Zudem sollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges vorangebracht werden. Zuletzt hatte Kremlchef Putin ein von Selenskyj vorgeschlagenes, persönliches Gipfeltreffen abgelehnt.

Außerdem soll es am Abend auch um die Arbeit der sogenannten Koalition der Willigen gehen. Dieser gehören rund 35 vor allem europäische Staaten an.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.