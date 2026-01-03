Rekord bei der Nutzung des Datenvolumens: Silvester wurden viele Fotos und Videos verschickt (Archivbild aus Düsseldorf, 2024) (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Mehrere Anbieter melden Rekordzahlen. Im Netz von Vodafone wurden zwischen 20 und 3 Uhr rund 4,5 Millionen Gigabyte übertragen - etwa die Hälfte mehr als beim letzten Jahreswechsel. Vodafone sagt, dasss man mit der Datenmenge fast 200 Jahre lang Serien und Filme in HD streamen könnte. Bei der Telekom waren es fast vier Millionen Gigabyte - gut ein Drittel mehr Daten als letztes Jahr. O2-Telefónica registrierte mehr als fünfeinhalb Millionen Gigabyte.

Schon in den letzten Jahren waren die Werte immer weiter gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass immer öfter hochauflösende Selfies verschickt werden oder per Video telefoniert wird.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.