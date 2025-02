In der Ukraine gibt es wertvolle und seltene Erden und Lithium (Symbolbild) (imago / Pond5 Images )

Präsident Selenskyj sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Amerikaner hätten seinem Land am meisten geholfen. Also sollten sie auch am meisten verdienen. Er betonte, bei den Rohstoffen handle es sich etwa um Seltene Erden. Diese werden für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten in vielen Sparten verwendet. Selenskyj stellte klar, dass sich ein Teil der Bodenschätze in Regionen befinde, die Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine besetzt habe.

Präsident Trump hatte zuletzt Interesse an Seltenen Erden in der Ukraine gezeigt - im Austausch für weitere Hilfen. Am Abend teilte Trump mit, er werde möglicherweise schon kommende Woche mit Selensky zusammentreffen, aller Voraussicht nach in Washington.

