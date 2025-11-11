Immer noch fallen in den USA Flüge aus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gene Blevins)

Unklar ist, ob es noch in dieser Nacht zu einer Abstimmung kommen könnte. In dem Streit um den Etat hatte es zuletzt eine Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten gegeben. Diese hat ermöglicht, dass der Senat sich mit dem neuen Entwurf befasst. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Thune, sagte, das amerikanische Volk habe jetzt lang genug gelitten. Er hoffe, dass die Verabschiedung im Senat Stunden - und nicht Tage - dauern werde.

Auf dem Tisch liegt ein Entwurf für einen Übergangshaushalt, der die Regierungsgeschäfte bis Ende Januar finanzieren soll. Nach dem Senat müsste noch das Repräsentantenhaus abstimmen, bevor Präsident Trump die Einigung unterzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.