Immer noch fallen in den USA Flüge aus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gene Blevins)

In die zur Stunde stattfindende Debatte kam Bewegung, nachdem es am Sonntag Abend eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern gegeben hatte. Ob und wann es zu einer Abstimmung über einen Übergangshaushalt kommt, ist allerdings nicht absehbar.

Die Folgen der mit 41 Tagen inzwischen längsten Haushaltssperre in der US-Geschichte werden immer deutlicher. Lebensmittelhilfen für Familien werden teilweise nicht mehr ausgezahlt und Bundesbedienstete erhalten keine Gehälter. Da zu ihnen auch Fluglotsen gehören, wurden in den USA erneut über 1.500 nationale und internationale Flugverbindungen gestrichen. Bereits am Wochenende waren mehr als 4.500 Verbindungen ausgefallen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.