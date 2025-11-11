Immer noch fallen in den USA Flüge aus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Gene Blevins)

In die zur Stunde stattfindende Debatte ist Bewegung gekommen, nachdem es Anfang der Woche eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern gab. Ob und wann es zu einer Abstimmung über einen Übergangshaushalt kommt, ist allerdings nicht absehbar.

Die Folgen der mit 41 Tagen inzwischen längsten Haushaltssperre in der US-Geschichte werden immer deutlicher. Lebensmittelhilfen für Familien werden teilweise nicht mehr ausgezahlt und Bundesbedienstete erhalten keine Gehälter. Da zu ihnen auch Fluglotsen gehören, wurden gestern in den USA erneut mehr als 1.500 nationale und internationale Flugverbindungen gestrichen. Bereits am Wochenende waren mehr als 4.500 Verbindungen ausgefallen.

