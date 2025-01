Neue US-Regierung nimmt Gestalt an

Der Senat billigte die Personalie einstimmig. Die Anhörungen der von Trump nominierten Kandidaten hatten am Dienstag vergangener Woche begonnen. Ohne Zustimmung der Kongresskammer können die Nominierten ihre Posten nicht antreten. In den kommenden Tagen soll über weitere wichtige Ämter in der künftigen US-Regierung entschieden werden. Am morgigen Mittwoch stehen zum Beispiel die designierte Justizministerin Pamela Bondi und der künftige Verkehrsminister Sean Duffy aus Wisconsin Rede und Antwort. Der Fox-Moderator soll ein Budget von rund 110 Milliarden Dollar verantworten.