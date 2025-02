Russell Vought (dpa/AP / Jacquelyn Martin)

Vought leitet damit eine zentrale Stelle der amerikanischen Verwaltung - eine Position, die er bereits in der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump innehatte. Die Demokraten im Senat hatten vergeblich versucht, die Wahl Voughts zu verhindern. Sie bezeichnete ihn als den gefährlichsten aller von Trump nominierten Kandidaten.

In den vergangenen Jahre arbeitete Vought federführend am sogenannen "Project 2025" mit - einem radikalen Plan der Konservativen, die USA durch eine reaktionäre Reform maßgeblich zu verändern. Er fokussierte sich in dem Papier auf Ideen für Präsidentenerlasse, mit denen unter anderem die Unabhängigkeit einiger Behörden eingeschränkt werden könnte. In der Senats-Befragung gab er an, dass er sich an die Gesetze halten werde.

