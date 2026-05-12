USA
Senat macht Weg für neuen Fed-Chef Warsh frei

Der ​Weg für den Finanzexperten Kevin Warsh an die Spitze der US-Notenbank Federal Reserve ist ‌frei.

    Kevin Warsh
    Kevin Warsh (AP / Jose Luis Magana)
    Der US-Senat bestätigte ihn mit 51 Ja-Stimmen bei 45 Nein-Stimmen zunächst als Gouverneur. Zugleich leitete die Kongresskammer das Verfahren für seine Ernennung als Notenbank-Chef ein. Warsh soll auf Powell folgen, dessen ⁠Amtszeit ⁠als Fed-Vorsitzender am Freitag ⁠endet. Der designierte Notenbankchef Warsh hatte einen Kurswechsel in der Geldpolitik angekündigt. ⁠Er strebt eine engere Abstimmung mit ⁠der Regierung von Präsident ‌Trump an. Dieser fordert Zinssenkungen und versucht mehr Einfluss ​auf die Notenbank zu gewinnen.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.