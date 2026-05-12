Der US-Senat bestätigte ihn mit 51 Ja-Stimmen bei 45 Nein-Stimmen zunächst als Gouverneur. Zugleich leitete die Kongresskammer das Verfahren für seine Ernennung als Notenbank-Chef ein. Warsh soll auf Powell folgen, dessen Amtszeit als Fed-Vorsitzender am Freitag endet. Der designierte Notenbankchef Warsh hatte einen Kurswechsel in der Geldpolitik angekündigt. Er strebt eine engere Abstimmung mit der Regierung von Präsident Trump an. Dieser fordert Zinssenkungen und versucht mehr Einfluss auf die Notenbank zu gewinnen.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.