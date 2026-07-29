Das US-Kapitol, Sitz von Repräsentantenhaus und Senat in Washington D.C. (picture alliance / dts-Agentur / -)

⁠In einem ersten Votum stimmten die Senatoren mit 86 zu zwölf Stimmen für die Vorlage, die den wirtschaftlichen Druck auf Moskau wegen des Kriegs gegen die Ukraine erhöhen soll. Die Vorlage soll Präsident Trump die Befugnis geben, Zölle von bis zu 100 Prozent auf Importe aus ​Ländern wie China und Indien zu erheben, die in großem Umfang russisches Öl und Gas kaufen. Der Entwurf ist noch mehrere Schritte von einer Verabschiedung entfernt. Nach weiteren Abstimmungen im Senat müsste es ‌auch vom Repräsentantenhaus ‌gebilligt werden, das erst im September wieder zusammentritt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj verfolgte die Abstimmung im Kapitol. Er war gestern im Weißen Haus von Präsident Trump empfangen worden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.