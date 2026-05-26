Westafrika

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Diese Entscheidung gab Präsident Faye in der Hauptstadt Dakar bekannt. Er erklärte, als früheres Zentralbank-Mitglied kenne Lô das Innenleben von Wirtschaft und Finanzen genau.

Der Senegal steckt in einer tiefen politischen Krise: Nach wochenlangen Spannungen hatte Faye am Freitag den in der Bevölkerung beliebten Regierungschef Sonko entlassen. Die beiden Männer waren jahrelang politische Weggefährten. Zuletzt zerstritten sie sich aber über die Frage, ob der Senegal beim Weltwährungsfonds ein neues Hilfspaket beantragen sollte. Das Land leidet unter einer enormen Schuldenlast; sie liegt bei mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.