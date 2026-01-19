Sieg gegen Marokko

Die senegalesischen Stürmer Iliman Ndiaye und Cheikh Sabaly feiern ihren Sieg im Finale des Afrika-Cups. (AFP / FRANCK FIFE)

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte kurzzeitig ein Abbruch gedroht. In der Nachspielzeit war den Senegalesen ein Treffer aberkannt worden, anschließend gab der Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo einen Elfmeter für Marokko nach einem leichten Halten eines Verteidigers. Die senegalesische Mannschaft protestierte gegen die Entscheidung, Nationaltrainer Pape Thiaw beorderte seine Spieler in die Kabine. Nach der Rückkehr auf dem Platz verschoss der Marokkaner Brahim Diaz den Strafstoß.

