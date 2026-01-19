Sieg gegen Marokko
Senegal holt Titel beim Afrika-Cup - kurzzeitig drohte Spielabbruch

Senegals Fußball-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal den Afrika-Cup gewonnen. Die Westafrikaner setzten sich gegen den Gastgeber Marokko mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor in Rabat erzielte Pape Gueye in der Verlängerung.

    Die senegalesischen Stürmer Iliman Ndiaye und Cheikh Sabaly jubeln. Sie haben sich die Arme um die Schultern gelegt.
    Die senegalesischen Stürmer Iliman Ndiaye und Cheikh Sabaly feiern ihren Sieg im Finale des Afrika-Cups. (AFP / FRANCK FIFE)
    Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte kurzzeitig ein Abbruch gedroht. In der Nachspielzeit war den Senegalesen ein Treffer aberkannt worden, anschließend gab der Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo einen Elfmeter für Marokko nach einem leichten Halten eines Verteidigers. Die senegalesische Mannschaft protestierte gegen die Entscheidung, Nationaltrainer Pape Thiaw beorderte seine Spieler in die Kabine. Nach der Rückkehr auf dem Platz verschoss der Marokkaner Brahim Diaz den Strafstoß.
    Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.