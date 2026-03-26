Dem Senegal wurde der Afrika-Cup-Titel aberkannt - jetzt zieht sein Fußballverband vor den Internationalen Sportgerichtshof. (IMAGO / Shengolpixs / IMAGO / Vincent KAMTO)

In einer Mitteilung bestätigte der CAS den Eingang einer Berufung gegen den afrikanischen Fußballverband und den königlichen marokkanischen Fußballverband. Senegal war der Titel nachträglich aberkannt worden und der Finalgegner Marokko zum Sieger erklärt worden. Hintergrund der Entscheidung des afrikanischen Verbandes war das chaotische Endspiel Mitte Januar in Rabat, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen; erst nach längerer Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden. Der Strafstoß wurde vergeben und in der Verlängerung gewann Senegal mit einem Tor.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.