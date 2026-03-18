Afrika-Cup

Der Fußballverband CAF wertete das von Tumulten überschattete Finale vor zwei Monaten neu und erklärte Gastgeber Marokko zum Sieger. Das Ergebnis wird nun mit 3 zu 0 zugunsten der Nordafrikaner geführt. Im Endspiel des Africa Cups hatte Marokko kurz vor Abpfiff einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Senegals Spieler verließen aus Protest vorübergehend den Platz. Auf den Tribünen kam es zu Tumulten. Marokko verschoss den Elfmeter, Senegal siegte 1 zu 0.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.