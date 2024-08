In Pakistan haben Bewaffnete bei einem Anschlag viele Menschen erschossen und verletzt. (AP / Rahmat Khan)

Nach Angaben der Behörden blockierten bewaffnete Angreifer eine Schnellstraße in der Provinz Belutschistan. Sie hätten die Menschen aus den Fahrzeugen geholt, ihre Ausweise kontrolliert und 23 Männer erschossen. Bei den Opfern soll es sich hauptsächlich um Arbeiter aus Punjab handeln. In einem anderen Distrikt sprengten Angreifer eine Eisenbahnbrücke, in einem weiteren stürmten sie ein Hotel. Die Separatistengruppe "Balochistan Liberation Army" bekannte sich zu den Gewalttaten. Ministerpräsident Sharif kündigte an, die Sicherheitskräfte würden Vergeltung üben und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.