"Ziel nicht erreicht"

In einer im Fernsehen verlesenen Erklärung hieß es, die Mitglieder des sogenannten Südlichen Übergangsrats - kurz STC - hätten sich darauf geeinigt. Begründet wurde die Auflösung damit, dass der Rat seine Ziele nicht erreicht habe.

Der STC wurde 2017 mit Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate gegründet. Er wollte einen unabhängigen Südjemen durchsetzen - gegen den Willen der von Saudi-Arabien unterstützten Führung des Jemen. In dieser Woche floh der Anführer der Separatistengruppe nach Angaben aus Riad in die Emirate. Die Separatisten waren zuvor aus ölreichen Provinzen im Osten zurückgedrängt worden.

09.01.2026