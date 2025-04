Auswärtiges Amt

Anna Lührmann (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin im Auswärtigen Amt. (picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka)

Die Republika Srpska reagierte damit auf Sanktionen, die Deutschland gegen ihren Präsidenten Dodik angekündigt hat. Lührmann, Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt, darf nun nicht mehr in den serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina einreisen. Im Auswärtigen Amt hieß es dazu, Dodik verfüge nicht über die rechtlichen Befugnisse, jemanden zur Persona non grata zu erklären. Die Republika Srpska sei kein eigenständiger Staat. Lührmann selbst erklärte, ihr und ihrer Delegation sei Gewalt angedroht worden.

Die Staatsministerin hatte in dieser Woche zusammen mit Österreichs Außenministerin Meinl-Reisinger in Sarajevo die Sanktionen gegen Dodik wegen andauernder Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung in dem Balkanstaat angekündigt.

