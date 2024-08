Der französische Präsident Macron (l.) und Serbiens Präsident Vucic in Belgrad. (AP / Darko Vojinovic)

Präsident Vucic kündigte den Kauf der Rafale-Mehrzweckkampfflugzeuge im Wert von drei Milliarden Euro am Abend bei einer Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Macron in Belgrad an. - Macron traf heute zu einem zweitägigen Besuch in Serbien ein.

Aus seinem Büro verlautete, die Vereinbarung sei Teil einer Strategie mit dem Ziel, das Land enger an die EU heranzuführen.

Serbien ist seit 2012 Beitrittskandidat, unterhält trotz des russischen Einmarsches in der Ukraine aber weiterhin gute Beziehungen zum Kreml. Die EU ruft Belgrad immer wieder auf, die gegen Moskau verhängten Sanktionen umzusetzen - was die serbische Regierung aber weiterhin nicht getan hat.

