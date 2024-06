Balkan-Route

Das Logo der Grenzschutzagentur Frontex (AFP/Wojtek RADWANSKI / AFP)

Eine Verstärkung des Grenzschutzes entlang der gesamten Migrationsroute sei unerlässlich, um die Zahl der irregulären Einreisen zu verringern, erklärte die Europäische Kommission. Frontex darf künftig gemeinsame Einsätze starten und eigene Beamte auf serbischem Staatsgebiet, einschließlich der Grenzen zu den benachbarten Nicht-EU-Ländern, einsetzen. Frontex hat an den EU-Außengrenzen im Westbalkan mehr als 480 Beamte stationiert.

Serbien ist EU-Beitrittskandidat und liegt an der sogenannten Balkanroute, über die zahlreiche Migranten versuchen, in die Europäische Union zu gelangen. Alleine in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres waren laut Frontex knapp 100.000 Menschen auf dieser Route unterwegs.

