Westbalkan-Reise

Serbien wünsche sich, möglichst bald ein EU-Mitglied zu werden, sagte Duric nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Wadephul in Belgrad. Ein EU-Beitritt sei demnach ein strategisches Ziel und würde die Gelegenheit für einen Paradigmenwechsel in der gesamten Region darstellen.

Wadephul begrüßte das Bekenntnis und forderte das Land zugleich zu weiteren Reformen auf. Auch verlangte er, dass die Regierung in Belgrad die EU-Positionen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt.

Wadephul setzt seine Westbalkanreise heute im Kosovo und in Nordmazedonien fort. Dabei ist auch ein Besuch bei deutschen Soldatinnen und Soldaten im Kosovo vorgesehen. Die Bundeswehr ist seit 1999 Teil der KFOR-Truppen der NATO.

