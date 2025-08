Balkan-Region

Serbiens Präsident Vucic (l.) und Dodik bei einer gemeinsamen PK (Archivbild vom Februar). (picture alliance / Anadolu / Miomir Jakovljevic)

Vucic sagte nach einer Krisensitzung seines Kabinetts in Belgrad, sollte Dodik nach Serbien kommen, würde er ihn nicht festnehmen lassen. Dodik sei der rechtmäßig gewählte Präsident der Republik Srpska. Seine Verurteilung sei undemokratisch und ein ernsthafter Angriff auf die serbische Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina.

Ein Berufungsgericht hatte am Freitag Dodiks Verurteilung zu einer einjährigen Haftstrafe bestätigt. Dodik hatte im Juli vergangenen Jahres zwei Gesetze in Kraft gesetzt, die die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UNO-Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina in der Republik Srpska untersagten.

Bosnien-Herzegowina ist seit dem Friedensabkommen von Dayton aufgeteilt in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republik Srpska und die kroatisch-muslimische Föderation.

