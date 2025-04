Protestbewegung am Ziel: Serbische Studenten haben mit dem Fahrrad Straßburg erreicht. (AFP / FREDERICK FLORIN)

Die Demonstranten waren vor rund zwei Wochen in der Stadt Novi Sad aufgebrochen und kamen gestern Abend in der französischen Stadt an. Heute wollen die Teilnehmer mit Vertretern des Europarats und der Europäischen Union sprechen, um auf die politische Situation in Serbien aufmerksam zu machen. Dort kommt es seit fünf Monaten zu Massenprotesten gegen die Regierung von Präsident Vucic.

Auslöser der Protestbewegung war das Unglück am Bahnhof von Novi Sad, bei dem im vergangenen November 16 Menschen von einem einstürzenden Vordach erschlagen wurden. Seitdem gibt es Massenproteste gegen Korruption und Misswirtschaft in Serbien.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.