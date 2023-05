Nach Unruhen im Kosovo

An den Grenzen zwischen Serbien und dem Kosovo ist die Lage seit längerem angespannt. (AP/dpa/Visar Kryeziu)

Er ordnete an, dass Einheiten näher an die Grenze zum Kosovo heranrücken. Zuvor hatten im Norden des Kosovo aufständische Serben neu gewählte Bürgermeister am Zugang zu den Rathäusern gehindert. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Medienberichten zufolge setzten die Polizisten Tränengas ein, mehrere Autos wurden in Brand gesteckt.

Die Blockade hat mit den Kommunal-Wahlen vom 23. April zu tun, die von ethnischen Serben boykottiert wurden. Diese stellen im Norden des Kosovo die Mehrheit der Bevölkerung und fordern Autonomie.

