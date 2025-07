US-Fernsehpreis

Szene aus der erfolgreichen US-Serie "Severance" (IMAGO / Landmark Media / IMAGO / Supplied by LMK)

"Severance" spielt in einem fiktiven Biotech-Konzern, in dem den Angestellten mithilfe eines Hirnchips die Erinnerung an ihr Privatleben während der Arbeit und umgekehrt abgeschaltet wird. Die Serie wurde 27 Mal nominiert, unter anderem auch in der Kategorie "Beste Dramaserie" und für Hauptdarsteller Adam Scott.

Batman-Ableger und Satiren überzeugen die Jury

Ebenfalls aussichtsreich ist "The Penguin", ein düsteres Spin-off aus dem Batman-Universum mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Die Serie erhielt 24 Nominierungen. Mit jeweils 23 Nominierungen folgen die Luxus-Resort-Satire "The White Lotus" und die Comedy-Serie "The Studio", eine bissige Abrechnung mit den Absurditäten des Hollywoodbetriebs.

Preisverleihung im September

Die 77. Emmy Awards werden am 14. September in Los Angeles verliehen. Der Preis gilt als der wichtigste Fernsehpreis in den USA und ist mit den "Oscars" für Filme vergleichbar. Gastgeber der diesjährigen Verleihung ist der Comedian Nate Bargatze.

