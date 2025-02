Fußball-DFB-Pokal

RB Leipzig - VfL Wolfsburg: Lois Openda (l) gegen Wolfsburgs Denis Vavro. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Vor 40.478 Fans sorgte Benjamin Sesko in der 69. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter für das vierte Halbfinale unter Beteiligung Leipzigs in den vergangenen fünf Jahren. Zuvor hatte Sesko mit dem Ball im Strafraum den Arm des Wolfsburgers Kilian Fischer erwischt. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte auf den Elfmeterpunkt, der Videoassistent bestätigte die Entscheidung.

Neben RB stehen der VfB Stuttgart, Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Drittligist Arminia Bielefeld in der Vorschlussrunde. Die Duelle werden am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost und am 1. und 2. April ausgetragen.

Leipzig und Wolfsburg standen sich seit 2011 bereits zum siebten Mal im Pokal gegenüber. Vor dem Anpfiff sprach die Bilanz mit vier Siegen klar für die Sachsen, allerdings hatten die Gäste das jüngste Duell in der zweiten Runde im Herbst 2023 für sich entschieden. Zudem hatte der VfL den Leipzigern erst Ende November mit einem 5:1 die höchste Bundesliga-Heimniederlage zugefügt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.