Nubbel-Verbrennung in Köln. (Oliver Berg / dpa )

In Köln wurde am Abend an vielen Orten der "Nubbel" nach einem Trauermarsch verbrannt. Die Strohpuppe dient symbolisch als Sündenbock für die Vergehen der Menschen im Karneval. In Düsseldorf wurde der "Hoppeditz" beweint und anschließend ebenfalls verbrannt. Mit dem morgigen Aschermittwoch beginnt dann die Fastenzeit.

