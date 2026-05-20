Ärztetag sind Konsequenzen angekündigt worden.
Die Bundes- und Landesärztekammern teilten gemeinsam mit, bestehende Regelwerke würden systematisch überprüft und gezielt weiterentwickelt. Die Schilderungen machten einen tief betroffen. Grenzüberschreitendes Verhalten, sexuelle Belästigung sowie jede Form verbaler oder körperlicher Übergriffe seien absolut inakzeptabel und mit dem Selbstverständnis ärztlicher Berufe unvereinbar. Zugleich lobten die Verbände die öffentliche Beschwerde der jungen Frauen als mutig und absolut richtig. Transparenz und Offenlegung von Fehlverhalten seien entscheidend, um notwendige Veränderungen anzustoßen.
Mehrere Medizinstudentinnen hatten während des 130. Deutschen Ärztetags vergangene Woche in Hannover übergriffiges Verhalten durch Teilnehmer publik gemacht. Erst jüngst hatte eine Studie der Uni Würzburg gezeigt, dass sexuelle Belästigung in der medizinischen Ausbildung weit verbreitet ist.
Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.