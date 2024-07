Die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ist tot (Archivfoto). (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Nach Angaben ihres Managers starb sie im Alter von 96 Jahren im Kreise ihrer Angehörigen in New York. Westheimer wurde in den 1980er Jahren in den USA bekannt für ihre unverblümte Thematisierung von Sex und Leidenschaft. Die Therapeutin setzte sich für eine Enttabuisierung ein. Die aus Deutschland stammende Wissenschaftlerin trat regelmäßig in Radio- und Fernsehsendungen auf und schrieb mehr als 40 Bücher. Zudem unterstützte sie die Homosexuellen-Bewegungen und die LGBTQ-Community.

