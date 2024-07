Die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ist tot (Archivfoto). (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Westheimer wurde in den 1980er Jahren als "Dr. Ruth" in den USA bekannt für ihre unverblümte und humorvolle Thematisierung von Sex und Leidenschaft. Die Therapeutin setzte sich für eine Enttabuisierung ein. Auftakt ihrer Karriere war eine Radiosendung, in der sie Fragen von Hörern beantwortete. Die Wissenschaftlerin trat regelmäßig in Radio- und Fernsehsendungen auf und schrieb mehr als 40 Bücher. Zudem unterstützte sie die Homosexuellen-Bewegungen und die LGBTQ-Community.

Westheimer stammte aus Deutschland. Geboren wurde sie 1928 als Karola Ruth Siegel in der Nähe von Frankfurt. Ihre jüdischen Eltern wurden von den Nazis ermordet, sie selbst als Zehnjährige mit einem Kindertransport in die Schweiz gebracht. Bevor sie 1956 in die USA auswanderte, lebte sie in Palästina und Paris.

Bis in ihre letzten Lebensjahre blieb Westheimer aktiv. Dem Magazin "People" verriet sie 2023 ihr Geheimnis: "Sprechen Sie von morgens bis abends über Sex. Das hält jung."

