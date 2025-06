Sexualisierte Gewalt in Heimen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland gehöre zu den dunkelsten Kapiteln der Nachkriegsgeschichte, heißt es. Die Auswirkungen dieser Misshandlungen seien tiefgreifend und begleiteten die Betroffenen oft ein Leben lang. Die Veranstaltung will unter anderem klären, welche Strukturen in Heimen sexualisierte Gewalt begünstigen und welche Verantwortung Einrichtungen, Behörden, Politik und Gesellschaft tragen. Das Hearing wird per Livestream auf der Internetseite der Aufarbeitungskommission übertragen