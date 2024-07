Schauspielerin

Sharon Stone beim Taormina-Filmfestival auf Sizilien (IMAGO / ABACAPRESS / D'Avanzo Maurizio / IPA / ABACA)

Sie sei eine stolze Amerikanerin, sagte Stone. "Ich liebe mein Land und natürlich bin ich zutiefst besorgt", sagte die 66-Jährige beim Taormina Film Festival auf Sizilien. Es sei das erste Mal, dass jemand seinen Wahlkampf auf der Basis von Hass und Unterdrückung aufbaue, so Stone weiter. Namen nannte sie nicht. Sie dürfte aber Ex-Präsident Donald Trump gemeint haben, der erst kürzlich bei einem Parteitag als Kandidat der Republikanischen Partei bei der kommenden Präsidentenwahl nominiert wurde.

Am Freitagabend hatte Stone in Taormina einen Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Vor ihr ging der Cariddi d'Oro bereits an Hollywood-Größen wie Robert De Niro, Tom Cruise, Sophia Loren oder Nicole Kidman.

