Fast-Fashion-Firma

Archivbild von 2022: Die chinesische Billigmarke Shein soll ein mexikanisches Maya-Design unrechtmäßig für eine Bluse verwendet haben. (dpa/Alberto Ortega)

Fünf weitere sollen folgen. Der erste Shein-Shop soll heute im historischen Kaufhaus BHV eröffnen. Dass die Fast-Fashion-Marke ausgerechnet in der Modehauptstadt Paris einen Laden eröffnet, stößt auf Kritik. Mehrere Marken zogen sich aus dem Kaufhaus zurück. Es gab Proteste und Demonstrationen. Bürgermeisterin Hidalgo sprach von "tiefer Besorgnis", die die Nachricht bei ihr ausgelöst habe. Shein wurde in diesem Jahr in Frankreich wegen seines Online-Shops mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt 191 Millionen Euro belegt. Unter anderem wegen falscher Werbeversprechen und Verbreitung irreführender Informationen.

