Apps von Billig-Anbieter (IMAGO / TT / IMAGO / Jessica Gow)

Darauf verständigten sich die EU-Finanzminister. Die Maßnahme zielt auf chinesische Online-Händler wie Shein und Temu ab. Bislang können Pakete mit einem Wert von bis zu 150 Euro zollfrei in die EU eingeführt werden. Das soll sich zwar künftig grundsätzlich ändern - bis dahin gilt aber die nun beschlossene neue Abgabe, wie Frankreichs Finanzminister Lescure sagte. Er sprach von einem unlauteren Wettbewerb gegenüber den Geschäften in den Innenstädten, die Steuern zahlen. Inzwischen erreichten vier Milliarden Pakete aus China im Jahr die EU.

Auf die Abschaffung der Freigrenze hatten sich die EU-Staaten im November verständigt - allerdings wird das erst 2028 erfolgen, wenn auch eine digitale Plattform zur Abwicklung und Kontrolle eingeführt wird.

"Vor vier Jahren kamen eine Milliarde Pakete aus China. Heute sind es mehr als vier Milliarden"

