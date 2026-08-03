Mineralölkonzerne
Shell verkauft europäisches Onshore-Geschäft mit erneuerbaren Energien an Total Energies

Der niederländisch-britische Shell-Konzern verkauft sein Geschäft mit erneuerbaren Energien an Land an den ‌französischen Konkurrenten ⁠Total Energies.

    Auf dem Boden sind zahlreiche Solarpanele angebracht. Im Hintergrund stehen Windkraftanlagen.
    Shell betreibt in der niederländischen Stadt Terneuzen seinen größten Solarpark. Das europäische Onshore-Geschäft mit erneuerbaren Energien wird an Total Energies verkauft. (picture alliance / ANP)
    Wie Shell in London mitteilte, erwirbt Total Energies bis Ende des Jahres Solar- und Windkraftanlagen in Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien. Einen Kaufpreis nannte Shell nicht.
    Das Geschäft ​spiegelt die unterschiedlichen Strategien der beiden Konzerne wider: Shell fährt seit geraumer Zeit seine Investitionen in ​erneuerbare Energien zurück, um sich stärker auf das klassische Fördergeschäft sowie ‌den Handel zu konzentrieren. Total Energies setzt dagegen weiter auf Solar- und Windkraft.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.