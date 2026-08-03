Mineralölkonzerne

Wie Shell in London mitteilte, erwirbt Total Energies bis Ende des Jahres Solar- und Windkraftanlagen in Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien. Einen Kaufpreis nannte Shell nicht.
Das Geschäft spiegelt die unterschiedlichen Strategien der beiden Konzerne wider: Shell fährt seit geraumer Zeit seine Investitionen in erneuerbare Energien zurück, um sich stärker auf das klassische Fördergeschäft sowie den Handel zu konzentrieren. Total Energies setzt dagegen weiter auf Solar- und Windkraft.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.